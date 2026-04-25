I carabinieri hanno presentato tre denunce per evasione durante controlli effettuati su persone sottoposte a misure restrittive domiciliari. Le operazioni sono state condotte nelle ultime settimane e hanno coinvolto diverse aree della città. Le verifiche sono state eseguite in risposta a segnalazioni e segnalazioni di potenziali violazioni delle restrizioni imposte. Nessun dettaglio su identità o motivazioni specifiche è stato divulgato.

Tre denunce per evasione. E’ questo il bilancio delle operazioni di controllo dei carabinieri su persone sottoposte a misure restrittive domiciliari. A Fermo, i militari del Radiomobile hanno denunciato un uomo di 41 anni, per evasione e danneggiamento aggravato. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ha tentato di eludere la sorveglianza tagliando il cinturino del dispositivo e gettandolo in un cassonetto dell’immondizia. L’immediata attivazione dell’allarme ha permesso ai militari di intervenire prontamente presso l’abitazione, sorprendere il 41enne e recuperare il dispositivo. Ancora a Fermo, sempre i militari del Radiomobile hanno denunciato per evasione uno straniero di 27 anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre denunce dei carabinieri per evasione

Arresto di Magistrati a Catania con Depistaggio da parte dei Carabinieri per favorirne l'evasione.

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