Tre persone residenti in diverse regioni italiane sono state denunciate dai Carabinieri di Cervinara per aver commesso una truffa informatica online. Le denunce sono state presentate da cittadini che hanno segnalato di aver subito frodi tramite internet. L’indagine è nata da una denuncia e ha portato all’identificazione dei soggetti coinvolti, che sono stati deferiti in stato di libertà.

La persona offesa denunciava agli inizi del mese di gennaio, di essere stata raggirata da ignoti malfattori tramite un annuncio da lei pubblicato per la vendita di materiale. Il presunto acquirente la contattava (con un’utenza intestata fittiziamente a soggetto straniero) e traendola in inganno si faceva accreditare la somma di euro 500 tramite bonifici. Nello specifico, due malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban intestato ad un terzo uomo che, successivamente provvedeva ad effettuare vari bonifici di piccole cifre sui conti intestati ai due complici. Il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffa informatica on line: tre denunce dei Carabinieri

