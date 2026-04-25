Un cane di piccola taglia è stato investito e ucciso questa mattina lungo la strada Provinciale Lucchese, a Ponte all’Abate, in provincia di Pescia. Chi era alla guida del veicolo non si è fermato dopo l’incidente, che si è verificato mentre il barboncino si trovava in strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’animale non c’è stato niente da fare. La polizia sta indagando per identificare il responsabile.

Pescia, 25 aprile 2026 – Un nuovo incidente provocato dall’alta velocità, lungo la via Provinciale Lucchese, a Ponte all’Abate. È successo attorno alle 17 di giovedì, quando un auto in transito su quel tratto di strada ha travolto e ucciso un cagnolino di proprietà di una famiglia residente a pochi passi, che si è trovata ad assistere, del tutto impotente, alla disgrazia. Non solo: il guidatore non ha neppure rallentato, ha proseguito la propria corsa, allontanandosi dal luogo dell’incidente. Totò era un cagnolino di proprietà di Carolina Alessandri, che due anni fa lo aveva regalato ai propri figli. Un pezzo di famiglia. “Noi viviamo lungo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolto e ucciso in strada, il dramma del barboncino Totò. “Chi guidava non si è fermato”

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