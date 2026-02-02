Travolto e ucciso da una slavina | il dramma di Carlo Notari

Un giovane vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, ha perso la vita ieri durante un’escursione nel Bellunese. Notari, originario di Bologna e da poco in servizio a Trieste, è stato travolto e ucciso da una slavina nel pomeriggio di domenica a Casera Razzo, al confine tra Friuli e Veneto. La valanga si è staccata improvvisamente mentre stava passando in quella zona, lasciando senza parole amici e colleghi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più niente da

Ci sono volute ore e ore di ricerche (circa quattro per essere più precisi, ndr) per individuare Notari, trovato poi sotto quasi due metri di neve nei pressi del monte Tiarfin. Secondo quanto emerso, stava facendo un’escursione assieme a un amico – è stato lui a dare l’allarme –, quando è stato travolto dalla slavina ed è stato sepolto dalla neve, il tutto intorno a 1.800 metri di quota. Come riporta TriestePrima, la valanga si è staccata intorno o poco dopo le 14 e il distacco ha interessato uno strato di un'altezza media di 80 centimetri, ovvero quello delle ultime nevicate che hanno interessato la zona.🔗 Leggi su Trentotoday.it

