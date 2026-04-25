Tragedia a Coccia di Morto | uomo travolto e ucciso da un’auto

Nella notte tra il 24 e il 25 aprile, in viale Coccia di Morto a Fiumicino, un uomo è stato investito da un'auto e ha perso la vita sul posto. L’incidente si è verificato intorno a mezzanotte, senza che ci siano state segnalazioni di frenate o tentativi di evitare il pedone. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Fiumicino, 25 aprile 2026 – Incidente mortale nella notte in viale Coccia di Morto, a Fiumicino, dove un uomo è stato travolto da un’auto ed è deceduto sul posto. L’intervento della Polizia Stradale è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le cause dell’impatto. All’interno del veicolo viaggiavano tre persone, rimaste ferite nell’incidente. I feriti sono stati estratti dalle lamiere e trasportati in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale per stabilire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’investimento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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