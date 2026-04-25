Nella notte a Fiumicino, lungo via Coccia di Morto, un uomo è stato investito da un’auto mentre passeggiava nel centro abitato di Focene. A bordo del veicolo, che non si è fermato, c’erano tre giovani. L’uomo è morto immediatamente dopo l’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Tragedia la scorsa notte a Fiumicino, in via Coccia di Morto: un uomo è stato travolto da un’auto con a bordo tre giovani mentre camminava nel centro abitato di Focene. L’incidente, avvenuto dopo la mezzanotte, ha provocato la morte del pedone, di cui non è stata ancora resa nota l’identità, e il ferimento dei tre ragazzi, tutti portati in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Sul sinistro indaga la Polizia Stradale, arrivata sul posto subito dopo la chiamata ai soccorsi. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo subito dopo l’impatto con l’auto, che è stato molto violento. Ogni tentativo di soccorso da parte del 118 è stato purtroppo vano, e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Travolto da un auto per strada: muore sul colpo, coinvolti anche tre ragazzi

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