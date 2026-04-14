Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle città di Torino, Milano e Genova, hanno presentato una candidatura congiunta per ospitare le Olimpiadi estive. La proposta è stata ufficialmente annunciata e include dettagli sui progetti infrastrutturali e sugli eventi sportivi previsti. Le autorità regionali e comunali hanno avviato le procedure per la valutazione della candidatura, che dovrà essere approvata dagli organismi nazionali e internazionali competenti.

AGI - Le Regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, insieme alle Città di Torino, Milano e Genova, annunciano l'avvio di un percorso congiunto volto a valutare la possibilità di presentare una candidatura unitaria del Nord-Ovest italiano per ospitare una futura edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi. Le istituzioni promotrici si sono riunite oggi per un primo incontro operativo, avviando formalmente il confronto e lasciando aperto il calendario dei prossimi appuntamenti. L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare la vocazione sportiva, infrastrutturale e internazionale di tre territori fortemente connessi tra loro, capaci di mettere a sistema competenze, impianti sportivi, infrastrutture di mobilità e una consolidata esperienza nell'organizzazione di grandi eventi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Piemonte, Lombardia e Liguria inseguono le Olimpiadi estive

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