Trasporti la denuncia dei pendolari | Tratte anticipate e costi aumentati doppio disservizio

I pendolari di Ferrara denunciano ritardi e aumenti dei costi sui mezzi pubblici. Le tratte vengono anticipate senza preavviso, e molti si trovano a pagare di più senza un servizio migliore. Le lamentele si moltiplicano, mentre le corse saltano o vengono spostate, creando disagi quotidiani a chi si sposta per lavoro o studio. La situazione resta difficile e sembra peggiorare di giorno in giorno.

“Che dire dei trasporti pubblici? Per molti sono solo un ricordo legato all’adolescenza e alla frequentazione della scuola, per altri sono un problema legato alla gestione dei figli che a scuola ci vanno, per altri, come noi utenti lavoratori sono un problema che si aggiunge alla gestione del lavoro.Ma cosa è successo? Da quanto ci è stato spiegato dai vari enti preposti - Tper e Am -, dato che ci sono degli importanti lavori di adeguamento alle infrastrutture di due ponti uno a Coccanile e un a Serravalle, (noi pensiamo siano entrambi i ponti perché le risposte dei vari enti ora citavano un ponte ora l’altro), fino al termine dei suddetti lavori anche l’ultima corsa per Serravalle ha avuto un anticipo di 10 minuti sulla tabella di partenza.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Nel 2025, FlixBus registra un incremento del 30% nelle prenotazioni da Lucca, con un aumento delle tratte disponibili verso Italia e Europa.

