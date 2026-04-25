La Francia si è astenuta durante il voto su una risoluzione delle Nazioni Unite che definisce la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l'umanità. Il Ministro degli Esteri francese ha spiegato che il rifiuto di creare una gerarchia tra i vari crimini è alla base di questa decisione. La risoluzione, sostenuta da altri paesi, mira a condannare severamente le pratiche di traffico di esseri umani.

La Francia si è astenuta dal voto sulla risoluzione ONU che proclama la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l'umanità perché "si rifiuta di creare una gerarchia di questo genere di crimini": lo ha dichiarato all'AFP il Ministro degli Esteri francese. "Ci rifiutiamo - ha detto Jean-Noël Barrot durante una visita a Lomé, capitale del Togo - di creare una gerarchia dei crimini contro l'umanità, di paragonare le sofferenze che queste atrocità continuano a causare ancora oggi".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tratta degli schiavi il crimine più grave, Francia si astiene su risoluzione ONU

Notizie correlate

Per l’ONU la tratta degli schiavi fu «il più grave crimine contro l’umanità»Lo dice una risoluzione che ha un forte valore simbolico ma anche possibili effetti: Stati Uniti, Israele e Argentina hanno votato contro La...

L’Onu proclama la tratta degli schiavi africani “il più grave crimine contro l’umanità”“Siamo qui riuniti oggi per proclamare la verità e proseguire il cammino verso la guarigione e la giustizia riparativa”, ha dichiarato Mahama.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tratta degli schiavi il crimine più grave, Francia si astiene su risoluzione ONU; Angola, Papa Leone XIV prega nel santuario della tratta degli schiavi; Tratta degli schiavi il crimine più grave, la Francia si astiene sulla risoluzione ONU; Tratta degli schiavi il crimine più grave, Francia si astiene su risoluzione ONU.

Tratta degli schiavi il crimine più grave, Francia si astiene su risoluzione OnuIl ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, spiega che Parigi si rifiuta di creare una gerarchia tra i crimini contro l'umanità o di porre in competizione le sofferenze causate da diverse a ... rainews.it

Tratta degli schiavi il crimine più grave, la Francia si astiene sulla risoluzione ONULa Francia si è astenuta dal voto sulla risoluzione ONU che proclama la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l'umanità perché ... ilmessaggero.it

Tratta degli schiavi il crimine più grave contro l'umanità, la Francia si astiene sulla risoluzione ONU: 'No a una gerarchia delle atrocità' #ANSA x.com

Qualcuno saprebbe dirmi di che pasta si tratta - facebook.com facebook