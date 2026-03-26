L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l’umanità. La decisione è stata presa il 25 marzo, in contrasto con le opposizioni di alcuni paesi appartenenti a Stati Uniti e Europa. La risoluzione sottolinea la gravità di questa pratica e invita le nazioni a intensificare gli sforzi per combatterla.

“Siamo qui riuniti oggi per proclamare la verità e proseguire il cammino verso la guarigione e la giustizia riparativa”, ha dichiarato Mahama. “Oggi è più importante che mai denunciare la menzogna della supremazia bianca e lavorare per la verità, la giustizia e la riparazione”, ha aggiunto. Gli Stati Uniti hanno giustificato il loro voto contrario definendo il testo “altamente problematico”. “Gli Stati Uniti non riconoscono il diritto a risarcimenti per torti storici che non erano illegali in base al diritto internazionale dell’epoca”, ha dichiarato l’ambasciatore statunitense Dan Negrea. I paesi dell’Unione europea e il Regno Unito hanno espresso posizioni simili, sottolineando però la “mostruosità” della schiavitù e decidendo di astenersi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’Onu proclama la tratta degli schiavi africani “il più grave crimine contro l’umanità”

Articoli correlati

Per l’ONU la tratta degli schiavi fu «il più grave crimine contro l’umanità»Lo dice una risoluzione che ha un forte valore simbolico ma anche possibili effetti: Stati Uniti, Israele e Argentina hanno votato contro La...

La sottrazione dei figli è un crimine contro l’umanitàdi Armando Manocchia – Mi ha fatto male vedere quasi deserta, ieri a Bologna, la manifestazione dei familiari a cui sono stati sottratti...