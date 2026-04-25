A Stornara, un uomo è rimasto ferito dopo essere caduto da un monopattino a causa di un cavo teso, posizionato da sette minorenni. Le autorità hanno avviato un’indagine e hanno identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La Procura per i Minorenni di Bari sta seguendo il caso e ha individuato i sette giovani coinvolti nell’episodio.

? Cosa sapere A Stornara un uomo ferito cade da un monopattino per un cavo teso da sette minorenni.. La Procura per i Minorenni di Bari indaga i responsabili identificati dalle telecamere di sorveglianza.. A Stornara, un uomo di 35 anni è finito in ospedale dopo essere rimasto impigliato in un cavo teso per strada, un atto vandalico attribuito a sette minorenni tra i 13 e i 15 anni identificati tramite le telecamere. L’incidente è avvenuto all’alba di martedì, quando Matteucci si stava recando al lavoro utilizzando un monopattino. La traiettoria del mezzo è stata interrotta da un filo metallico con rivestimento plastico, posizionato strategicamente tra una ringhiera di una finestra al piano terra e un lampione in una via limitrofa al Municipio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trappola mortale a Stornara: 7 minorenni identificati dopo l’incidente

Notizie correlate

Incidente mortale: auto elettrica diventa trappola a 203 km/hUn uomo ha perso la vita in un incidente stradale in Cina, rimanendo intrappolato nella sua Xiaomi SU7 dopo una carambola ad alta velocità.

Incidente mortale in fuga, in carcere il 20enne senza patente. Denunciati i due fratelli minorenniModena, 2 marzo 2026 – È in carcere, al Sant’Anna di Modena, il ventenne rom che guidava l’Alfa Romeo 159 che ha seminato morte e terrore in una zona...