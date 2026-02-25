Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale in Cina, rimanendo intrappolato nella sua Xiaomi SU7 dopo una carambola ad alta velocità. L’incidente, avvenuto il 13 ottobre 2025, ha scatenato un acceso dibattito sulle maniglie elettroniche delle auto, che ora saranno sostituite da quelle meccaniche. Le indagini hanno rivelato che il conducente viaggiava a 203 kmh, ubriaco, e ha perso il controllo del veicolo prima dell’impatto. Le portiere, bloccate per un guasto al sistema elettronico, hanno impedito ai soccorritori di liberare l’uomo in tempo. La tragedia si è consumata in pochi, drammatici istanti. Erano le 15:32 quando la Xiaomi SU7 ha iniziato la sua corsa folle sulla strada cinese. Il conducente, con un tasso alcolico ben oltre il limite, ha spinto l’acceleratore fino a 203 kmh. 🔗 Leggi su Ameve.eu

