Un incidente mortale si è verificato a Modena, dove un giovane di 20 anni, senza patente, era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Dopo aver causato un grave incidente in una zona residenziale, è fuggito e ora si trova in carcere al Sant’Anna. I due fratelli minorenni coinvolti sono stati denunciati. La polizia ha confermato i dettagli dell’accaduto e l’arresto del conducente.

Modena, 2 marzo 2026 – È in carcere, al Sant’Anna di Modena, il ventenne rom che guidava l’Alfa Romeo 159 che ha seminato morte e terrore in una zona residenziale, snodo strategico della viabilità cittadina. Risulta incensurato, ma ora deve rispondere di pesantissime accuse: omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Oltre alle condotte sconsiderate (folle velocità, alt dei carabinieri e cartelli stradali ignorati), era al volante senza patente, che non ha mai conseguito. Con lui, in quell’auto, c’erano i due fratelli minorenni, di 15 e 17 anni (vivono tutti al campo nomadi di via Canaletto), denunciati e poi riconsegnati alle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente mortale in fuga, in carcere il 20enne senza patente. Denunciati i due fratelli minorenni

