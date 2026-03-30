Sociale Maselli | pacchetti vacanza persone con disabilita’ stanziato un milione in piu’

La Giunta regionale del Lazio ha approvato una delibera che integra una precedente delibera del 19 dicembre 2024, aumentando di un milione di euro le risorse dedicate ai pacchetti vacanza per le persone con disabilità. La delibera prevede quindi un incremento dei fondi disponibili per sostenere iniziative di viaggio rivolte a questa categoria, confermando l’impegno della regione nel settore sociale.

La Giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato una delibera che integra la Delibera di Giunta Regionale del 19 dicembre 2024 n. 1121, la quale disciplina i nuovi pacchetti vacanza destinati a persone con disabilità e disagio psichico. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale della Regione Lazio. Novità per i pacchetti vacanza. “L’importante novità, attesa da tempo, di questa integrazione, riguarda l’ampliamento della platea anche per la fascia di età da 0 a 17 anni – ha dichiarato Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi alla persona della Regione Lazio. Questa delibera, che prevede... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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