Ecco la transizione digitale Cinquanta nuovi computer | Per i servizi al cittadino

Il Comune di Montopoli investe oltre 400mila euro di fondi Pnrr per rinnovare i servizi al cittadino. Sono arrivati cinquanta nuovi computer che serviranno a modernizzare i processi e migliorare l’interazione tra uffici pubblici e persone. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce l’accesso alle pratiche e ai servizi comunali, con una svolta digitale che coinvolge tutta la comunità.

MONTOPOLI Oltre 400mila euro di fondi Pnrr e il Comune di Montopoli "accelera sulla transizione digitale per trasformare radicalmente il rapporto tra ente e cittadino, modernizzando al contempo la propria infrastruttura tecnologica ". Totalmente rinnovati i computer. Il prossimo passo saranno "formazione dei dipendenti, digitalizzazione della sala giunta e acquisti per la protezione civile, il museo, la biblioteca e l’Informagiovani". "Una rivoluzione partita dai servizi al cittadino – si legge in una nota del Comune di Montopoli – È stata completata l’integrazione dei sistemi di identità digitale Spid e Cie che permettono l’accesso ai portali comunali con un semplice click in totale sicurezza, il passaggio alla piattaforma PagoPA, per i pagamenti online e l’approdo sull’app Io che permette ai residenti di ricevere notifiche personalizzate, avvisi e scadenze tramite l’applicazione nazionale già utilizzata da milioni di italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

