Caso del cuore bruciato il piccolo Domenico non ce l’ha fatta

Il piccolo Domenico di due anni e mezzo di Nola è morto dopo aver subito un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La causa del decesso è legata alle complicazioni post-operatorie che sono risultate troppo gravi per il suo organismo. La famiglia aveva sperato nel nuovo cuore per salvarlo, ma le condizioni si sono aggravate nel corso delle ultime settimane. La notizia ha suscitato grande dolore tra i suoi cari e la comunità locale.
Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bimbo di due anni e mezzo di Nola che circa due mesi fa è stato operato all’ospedale Monaldi di Napoli per un trapianto di cuore. Il dramma si è consumato stamattina, 21 febbraio 2024, attorno alle ore 9.20. La comunicazione è arrivata alla stampa dall’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino, e dalla direzione ospedaliera che, in una nota, ha espresso le proprie condoglianze ai familiari del piccolo. La madre ha annunciato la nascita di una fondazione a suo nome. Il bambino è stato sottoposto al trapianto di cuore il 23 dicembre 2023, ricevendo un organo proveniente dall’ospedale di Bolzano.🔗 Leggi su Trentotoday.it
