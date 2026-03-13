Nel primo pomeriggio di venerdì 13 marzo si è verificato un incidente sulla via Marecchiese, strada che collega Rimini all’entroterra della Valmarecchia. Un dramma che ha coinvolto un atleta dello sport azzurro, deceduto a seguito dell’impatto. La notizia ha suscitato shock tra amici e familiari, mentre le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì 13 marzo sulla via Marecchiese, la strada che collega Rimini all’entroterra della Valmarecchia. In un incidente stradale ha perso la vita Roberto Lunadei, ex pilota e meccanico del motomondiale, che aveva 42 anni. L’uomo, nato e residente a Rimini, stava viaggiando in sella alla sua moto KTM lungo la Marecchiese poco dopo le 13.30, diretto verso Novafeltria, quindi procedendo dal mare verso l’entroterra. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto si è scontrata frontalmente con una Ford Focus che viaggiava nella direzione opposta, verso la costa riminese. L’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non ce l’ha fatta”. Dramma nello sport azzurro: ci ha lasciati così dopo un tragico incidente

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