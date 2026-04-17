Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, un uomo di 64 anni, di nazionalità olandese, ha perso la vita in un incidente avvenuto sul Monte Bernadia. L'uomo stava praticando parapendio quando è precipitato nel bosco sottostante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine.

Un tragico incidente ha colpito il settore del volo sportivo nel pomeriggio di questo venerdì 17 aprile, quando un uomo di 64 anni, cittadino olandese nato nel 1962, ha perso la vita a seguito di una caduta con il parapendio. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 13:00 nelle zone boschive sopra Torlano di Nimis, dopo che il pilota aveva preso il volo dal Monte Bernadia tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Le dinamiche dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine, poiché non è ancora chiarito se l’uomo sia riuscito a trasmettere un segnale di emergenza tramite radio prima dell’impatto o se qualcuno abbia notato la precipitazione della vela.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Monte Bernadia: pilota di parapendio muore nel bosco

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