Ucciso da uno degli elefanti che amava in Sudafrica | Gary Freeman muore travolto nella riserva Klaserie

Un uomo è morto in Sudafrica, travolto da un elefante durante un'escursione a piedi nella riserva naturale di Klaserie. La vittima era una guida safari e proprietaria della riserva. L'incidente è avvenuto giovedì scorso nella riserva, dove l’uomo aveva una relazione di amicizia con gli elefanti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Gary Freeman, guida safari e proprietario della Klaserie Private Nature Reserve, in Sudafrica, è stato ucciso giovedì scorso da un elefante in carica durante un’escursione a piedi. L’uomo, che da anni dichiarava di “preferire essere ucciso da un elefante piuttosto che sparargli”, è morto sul colpo nonostante abbia provato a spaventare l’animale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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