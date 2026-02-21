Orrore alle porte di Milano il corpo trovato proprio lì | shock!

Una donna è stata trovata senza vita vicino a Milano, probabilmente uccisa da un violento pestaggio. La scoperta è avvenuta questa mattina in un'area verde poco distante dalla città, dove alcuni passanti hanno segnalato il corpo. La polizia ha immediatamente avviato le indagini e isolato la zona per raccogliere prove. La vittima, ancora non identificata, giaceva a terra con evidenti segni di colluttazione. Gli inquirenti cercano testimoni che possano aiutare a ricostruire la dinamica.

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, sabato 21 febbraio 2026, in provincia di Milano. Il cadavere è stato trovato nelle acque del Naviglio Martesana, all’altezza di via Goffredo Mameli, nei pressi della fermata della metropolitana M2 di Cassina de’ Pecchi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e risalire all’identità della donna. Il ritrovamento nelle acque del Naviglio. L’allarme è scattato intorno alle 8 del mattino. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia ha inviato sul posto i sanitari del 118, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto al recupero del corpo dall’acqua. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

“Messi lì, accanto al corpo carbonizzato”. Orrore in Italia, poi la scoperta shock proprio vicino al cadavereUn’immagine sconvolgente ha scosso Rutino, nel Cilento, dove è stato trovato un cadavere carbonizzato, lasciando la comunità senza parole.

Shock in Italia, trovato morto proprio lì: le urla straziate della vicinaUn tragico evento ha scosso la tranquillità delle campagne vicentine, dove è stato scoperto il corpo senza vita di una persona.

Amore e Nebbia, la storia di JAMES - SILENT HILL 2 REMAKE [01]

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Donna trovata morta, il cadavere decapitato: si indaga per omicidio. L'orrore alle porte di Firenze; Donna decapitata a Scandicci: l'orrore alle porte di Firenze; Azienda degli orrori alle porte di Roma: le denunce tra crudeltà agli animali, sfruttamento umano e reati ambientali; Epstein files: un po’ di Monza e Brianza nell’orrore, tra amici al Gp e il superlusso.

Orrore a Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna: indagini in corsoOrrore a Scandicci, in provincia di Firenze, dove è stato ritrovato, nell’ex area Cnr, il cadavere decapitato di una donna, di cui ancora non si conosce l’identità. Indagini in corso. Nell’ex area Cnr ... notizie.it

Donna trovata morta, il cadavere decapitato: l'orrore alle porte di FirenzeOrrore a Scandicci, alle porte di Firenze, dove nell'ex area Cnr è stato scoperto il cadavere decapitato di una donna nella zona del parco ... msn.com

Orrore alle porte di Firenze, trovato il cadavere decapitato di una donna. I primi aggiornamenti >> https://buff.ly/08SI9Ml - facebook.com facebook

Azienda degli orrori alle porte di Roma: le denunce tra crudeltà agli animali, sfruttamento umano e reati ambientali x.com