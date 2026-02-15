Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Bitonto ieri sera, dopo che il veicolo su cui viaggiava si è schiantato contro un albero lungo una strada di campagna. La causa dell’incidente sembra essere stata la perdita di controllo dell’auto, guidata da un suo amico, mentre tornavano a casa. La vettura, che percorreva una curva stretta, ha finito per uscire di strada, lasciando i soccorritori senza possibilità di salvare il giovane.

Una notte d’estate, una strada di campagna, tre amici di ritorno. A Bitonto il silenzio si è spezzato all’improvviso: uno schianto, le sirene, la corsa inutile dei soccorsi. Il 17enne Gianvito Carelli non c’è più. Restano domande, carezze a vuoto, una comunità che stringe forte i ricordi. Succede spesso. Si esce tardi, si ride, si alza il volume. La strada sembra domestica. Le curve familiari. In Puglia, i muretti a secco accompagnano il buio. Poi basta un attimo. Un calo di attenzione. Un riflesso mancato. E tutto cambia. È quello che è accaduto a Bitonto, in provincia di Bari, attorno alle 2 di notte di sabato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Tragedia a Bitonto: Muore in un incidente stradale il 17enne Gianvito Carelli, passeggero di un’auto guidata da un amico

