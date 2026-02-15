Tragedia a Bitonto | Muore in un incidente stradale il 17enne Gianvito Carelli un ragazzo buono e generoso
Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Bitonto, a causa di un violento scontro tra due auto lungo una strada di campagna. Quella notte, i fari delle vetture si sono incrociati in modo improvviso, lasciando dietro di sé un silenzio assordante e una scena di caos. Tre amici viaggiavano insieme, ma solo due sono riusciti a scendere dall’auto incidentata, mentre Gianvito non ha mai più ripreso fiato. La comunità si riunisce ora per ricordarlo come un ragazzo sempre pronto ad aiutare gli altri.
Notte pugliese, fari che tagliano il buio, tre amici su una strada di campagna. Poi il silenzio, le sirene, una comunità che si ferma di colpo: a Bitonto, il 17enne Gianvito Carelli non tornerà a casa. Un ragazzo buono, generoso, ricordato per un sorriso che non faceva rumore ma cambiava l’aria attorno. C’è una scena che molti conoscono. Un rientro tardi. Il finestrino abbassato per restare svegli. Chi guida che dice “manca poco”. Le strade ai margini di Bitonto sembrano sempre le stesse, ma non lo sono mai. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2, qualcosa è andato storto. La ricostruzione è ancora in corso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Tragedia a Bitonto: Muore in un incidente stradale il 17enne Gianvito Carelli, passeggero di un’auto guidata da un amico
Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Bitonto ieri sera, dopo che il veicolo su cui viaggiava si è schiantato contro un albero lungo una strada di campagna.
Auto fuori strada, Bitonto piange il 17enne Gianvito Carelli: "Dolore insopportabile"
Gianvito Carelli, 17enne di Bitonto, è morto questa notte in un incidente stradale sulla Strada Provinciale 22, nel quartiere di Palombaio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
