Addetta alle pulizie muore a palazzo Chigi le mancava poco alla pensione

Da romatoday.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna che lavorava come addetta alle pulizie a Palazzo Chigi è morta dopo aver avuto un malore. L’incidente è avvenuto questa mattina, mentre era al lavoro. La donna si stava avvicinando alla pensione e aveva circa 65 anni. I colleghi hanno chiamato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimarla, non ce l’ha fatta. La sua morte ha suscitato grande dolore tra i colleghi e tra chi la conosceva da tempo. La causa del decesso sarà verificata con un’autopsia.

È successo nella mattinata di giovedì. Inutili i tentativi di rianimarla Una addetta alle pulizie è deceduta in seguito a un improvviso malore accusato mentre questa mattina era in servizio a Palazzo Chigi. La donna, 67 anni, prossima alla pensione e dipendente della cooperativa che ha l'appalto per i servizi nella sede del governo, si è sentita male mentre si trovava nel cortile interno del palazzo. La signora è stata subito soccorsa dal medico dell'infermeria di Palazzo Chigi, poi sono intervenuti anche i sanitari di una automedica e di un'ambulanza giunti sul posto. Dopo diversi tentativi di rianimazione, la donna è stata portata via in ambulanza e trasportata in ospedale, dove è deceduta.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Morte a Palazzo Chigi: donna si accascia, disperati tentativi di rianimazione. Era addetta alle pulizieUna donna di 67 anni, addetta alle pulizie a Palazzo Chigi, si è accasciata improvvisamente, probabilmente a causa di un infarto.

