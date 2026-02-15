Altra tragedia sulla strada | scontro con un' auto muore il 19enne Francesco Mazzoleni
Francesco Mazzoleni, 19 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella bergamasca, a causa di uno scontro con un'auto. Il giovane, che correva con la squadra dilettantistica Under 23 del Team Goodshop Yoyogurt, stava tornando a casa dopo l’allenamento quando si è verificato il tragico impatto. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il ragazzo è deceduto sul luogo dell’incidente.
Un’altra tragedia sulle strade. Un altro corridore morto, travolto da un’auto mentre si allenava per iniziare la prossima stagione ciclistica. Si chiamava Francesco Mazzoleni, tra poco avrebbe compiuto 19 anni ed era di Palazzago (Bergamo). Correva nei dilettanti Under 23 della formazione piemontese Team Goodshop Yoyogurt. L'incidente a Barzana (Bergamo), lungo la provinciale 175, attorno alle 14.30. Mazzoleni si è scontrato con un’auto: sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un’auto medica e un’ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore, ma purtroppo l'intervento dei medici non è servito a salvargli la vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
