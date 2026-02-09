Cade dal terzo piano mentre tenta un furto in casa | è gravissimo

Questa mattina un uomo è caduto dal terzo piano di una palazzina mentre cercava di svaligiare una casa. La caduta è stata molto grave, e ora si trova in ospedale in condizioni critiche. La polizia sta indagando sul tentativo di furto, che si è concluso in modo tragico.

Avrebbe cercato di introdursi in un’abitazione situata al terzo piano di una palazzina, ma il tentativo di furto si sarebbe concluso in modo drammatico, ovvero con una caduta nel vuoto. È in gravissime condizioni l’uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, avrebbe provato a scalare una palazzina nel quartiere Libertà di Bari. I fatti Il presunto ladro avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava all’altezza del terzo piano, precipitando sull’asfalto. Quindi, sarebbe stato soccorso da due complici presenti sul posto, che lo avrebbero caricato su un’auto e accompagnato al Policlinico di Bari. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Cade dal terzo piano mentre tenta un furto in casa: è gravissimo Approfondimenti su Terzo Piano Bimba di 4 anni cade dal terzo piano, terrore in casa. La piccola è precipitata da un parapetto Precipita dal terzo piano. Ragazzino gravissimo Un ragazzino di 17 anni è caduto dal terzo piano di una palazzina nel quartiere di Santa Petronilla. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Terzo Piano Argomenti discussi: Cade dal terzo piano: muore una diciassettenne; Cassino – Cade dal balcone, muore 17enne; Precipita dal terzo piano durante un furto al quartiere Libertà: uomo in fin di vita; In ritardo al lavoro e con la porta bloccata, si cala dal terzo piano e cade. Cade dal terzo piano: muore una diciassettenneCade dal balcone e muore a 17 anni: tragedia questa mattina nel rione Colosseo a Cassino. Una ragazza è stata notata questa mattina nella zona delle case popolari riversa a terra, in una zona comune d ... ciociariaoggi.it Cassino, 17enne morta dopo una caduta dal terzo piano: la tragedia scoperta all’albaLa giovane 17enne è stata trovata morta nel cortile di un complesso residenziale a Cassino: accertamenti in corso. notizie.it Bari, tenta furto in appartamento al terzo piano ma cade: é in fin di vita facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.