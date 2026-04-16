Italia bimbo piccolo cade dal sesto piano Tragedia atroce
Nella serata di mercoledì 15 aprile, nel quartiere San Paolo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino molto piccolo. Il bambino è caduto dal sesto piano di un edificio, provocando conseguenze gravissime. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, mentre le autorità sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.
Il silenzio della serata di mercoledì 15 aprile nel quartiere San Paolo è stato squarciato da un evento di una violenza emotiva inaudita. Un bambino di soli 6 anni è precipitato dal sesto piano di un edificio residenziale, trasformando una tranquilla conclusione di giornata in un incubo a occhi aperti per l’intera comunità barese. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i sanitari del 118 che hanno tentato una corsa disperata contro il tempo per strappare il piccolo a un destino crudele. Trasferito con la massima urgenza al Policlinico di Bari, il bambino è stato affidato alle cure dell’equipe medica, ma il quadro clinico è apparso sin dai primi istanti disperato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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