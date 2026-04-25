Tragedia a Loria | bimba di 18 mesi ferita dal tosaerba è critica

Una bambina di 18 mesi è rimasta ferita da un tosaerba mentre era presente nel giardino di casa a Loria. I genitori stavano utilizzando il dispositivo al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito d’urgenza la piccola in elicottero all’ospedale di Padova. Le condizioni della bambina sono risultate critiche.

? Cosa sapere Bimba di 18 mesi ferita da un tosaerba a Loria durante l'uso dei genitori.. La minore è stata trasferita in elicottero a Padova in condizioni critiche.. Una bambina di 18 mesi si trova attualmente in condizioni critiche dopo essere rimasta intrappolata in un tosaerba a Loria, nel territorio trevigiano, durante l’utilizzo del macchinario da parte dei genitori. Il tragico episodio è avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, dove i genitori, di età rispettivamente 29 e 30 anni, stavano impiegando l’attrezzo agricolo quando la piccola è finita incastrata tra i meccanismi. Le ripercussioni cliniche sono state immediate e richiedono una gestione medica d’urgenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Loria: bimba di 18 mesi ferita dal tosaerba, è critica Notizie correlate Loria, bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: trasportata d'urgenza in ospedale, è in pericolo di vitaNel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba. Bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è gravissimaUna bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba. Aggiornamenti e contenuti dedicati Italia, bimba piccolissima rimane incastrata nel tosaerba: è tragediaUna bambina di 18 mesi è ricoverata in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di oggi a Loria, in provincia di ... thesocialpost.it Bimba di 18 mesi incastrata nel tosaerba: gravissimaÈ successo a a Loria, nel Trevigiano. La piccola stava giocando in giardino, quando è stata travolta dal padre ... avvenire.it