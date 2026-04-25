Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata in un tosaerba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate molto gravi e si trova in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è ancora sotto investigazione.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 aprile, una bambina di 18 mesi è rimasta incastrata nel tosaerba. Le sue condizioni sono molto gravi, è in pericolo di vita. La vicenda Una bambina di 18 mesi è in condizioni gravissime, dopo essere rimasta incastrata in un tosaerba nell'abitazione dei genitori a Loria, nel Trevigiano. La piccola è stata portata in elicottero all'ospedale di Padova e al momento risulta in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Loria, bambina di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: trasportata d'urgenza in ospedale, è in pericolo di vita

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