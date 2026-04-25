Tragedia a Fiumicino auto travolge un pedone e si ribalta | un morto e tre feriti gravi

Una sera a Fiumicino, vicino a Roma, si è verificato un incidente stradale lungo via Coccia di Morto. Un'auto ha investito un pedone e successivamente si è ribaltata. Nell'incidente una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite in modo grave. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi e i soccorsi.

(Adnkronos) – Notte drammatica a Fiumicino, alle porte di Roma, dove un grave incidente stradale lungo via Coccia di Morto ha causato un morto e tre feriti gravi. Lo schianto è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 25 aprile 2026, nei pressi dell’area del supermercato Conad, in direzione Focene. La vittima è un uomo che,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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