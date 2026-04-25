Nella notte tra ieri e oggi, in viale Coccia a Fiumicino, un pedone è stato investito da un'auto e ha perso la vita. Con lui sono rimaste ferite gravemente altre tre persone coinvolte nell'incidente. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. La strada rimane chiusa al traffico per le operazioni di rilievo.

? Cosa sapere Un pedone muore a Fiumicino in viale Coccia dopo l'impatto con un'auto dopo mezzanotte.. Tre occupanti del veicolo sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia.. Un uomo ha perso la vita poco dopo mezzanotte in viale Coccia a Fiumicino, investito da un’automobile in un sinistro che ha coinvolto anche tre occupanti del veicolo. Il tragico evento si è consumato nel cuore della notte, quando il silenzio del quartiere è stato interrotto dall’impatto violento tra l’auto e il pedone. Sul posto sono dovuti intervenire tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiumicino, tragedia in viale Coccia: pedone ucciso e 3 feriti gravi

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