A Bussero, venerdì 24 aprile, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un geometra. La vittima, un professionista conosciuto nella zona, è deceduta a seguito di un colpo di motosega durante un’attività lavorativa. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato dolore tra colleghi e conoscenti che lo ricordano come un professionista stimato.

? Cosa sapere Il geometra Luciano Bertoli muore venerdì 24 aprile a Bussero dopo un colpo di motosega.. I carabinieri di Pioltello e la polizia locale indagano sulla dinamica dell'incidente in via Buonarroti.. Il geometra Luciano Bertoli è deceduto venerdì 24 aprile a Bussero, nell’hinterland nord-est di Milano, dopo un gravissimo incidente avvenuto nella sua proprietà in via Buonarroti intorno alle ore 10:30. L’uomo, che all’epoca del sinistro aveva 75 anni, stava curando il proprio orto quando, durante le operazioni di taglio di un albero, è stato colpito accidentalmente al polpaccio da una motosega. Nonostante il tentativo disperato di raggiungere la propria automobile per cercare assistenza medica, l’impatto ha causato un dissanguamento tale da togliergli la vita prima dell’arrivo dei soccorsi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Bussero: geometra stimato muore dopo un colpo di motosega

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