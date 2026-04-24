Tragedia a Bussero si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguato

Nelle campagne di Bussero si è verificato un grave incidente che ha portato alla morte di un uomo. Secondo quanto riferito, l’uomo si stava occupando di un lavoro con una motosega quando si è ferito a una gamba. Le ferite, apparentemente profonde, hanno causato un sanguinamento fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

Bussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. L’incidente si è verificato stamattina attorno alle 10.30. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Luciano Bertoli, 75 anni, geometra, era al lavoro nel suo orto in via Buonarroti, al confine con Carugate, quando si è ferito a una gamba. Non c’è stato niente da fare per lui, al loro arrivo i soccorritori l’hanno trovato già privo di conoscenza. Sul posto carabinieri e polizia locale, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’episodio. “Uno choc - ha detto il sindaco Massimo Vadori, appena informato dell’accaduto - anche per le modalità cruente dei fatti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Brescia, tragedia nel bosco: si ferisce con la motosega e muore #cronaca #news #perte Notizie correlate Brescia, 79enne si ferisce nel bosco con la motosega e muore dissanguatoTragedia a Ome, in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava... Brescia, si ferisce con la motosega nel bosco: il 79enne Bruno Ferrari muore dissanguatoOme (Brescia), 17 febbraio 2026 – Tragedia in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con... Approfondimenti e contenuti Tragedia a Bussero, si ferisce a una gamba con la motosega e muore dissanguatoBussero (Milano), 24 aprile 2026 - Muore dissanguato mentre maneggia la motosega, tragedia nelle campagne di Bussero. L’incidente si è verificato stamattina attorno alle 10.30. Secondo la prima ricost ... ilgiorno.it Tragedia nel Milanese, si ferisce con la motosega e muore dissanguatoÈ successo in una villetta di via Buonarroti a Bussero nella mattinata di venerdì 24 aprile. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri ... milanotoday.it