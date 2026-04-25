Tradizione purista e sperimentazioni Viaggio multisensoriale nel Jazz

Il Festival del Jazz presenta un evento che unisce tradizione purista e sperimentazioni contemporanee, offrendo un viaggio multisensoriale per gli appassionati. La manifestazione, ormai consolidata nel tempo, ha saputo mantenere viva l’eredità dei grandi classici mentre introduce novità nel panorama musicale. La rassegna si svolge in diverse location, coinvolgendo artisti di fama internazionale e talenti emergenti in un programma variegato e ricco di esibizioni dal vivo.

Una manifestazione che ha saputo invecchiare con la freschezza dei grandi classici. Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia giunge al traguardo della sua 58° edizione e quello che attende il pubblico quest’anno, tra luglio e agosto in piazza Europa, è un viaggio multisensoriale che si snoda tra l’eredità dei padri nobili del genere e le nuove, graffianti icone del panorama contemporaneo. La longevità di questa manifestazione, nata nell’ormai lontano 1969, ne fa il festival jazz più antico d’Italia, un primato che si riflette nella qualità di un cartellone capace di unire la tradizione purista alle sperimentazioni cross-over. È una storia di passione che si rinnova sotto la direzione artistica di Lorenzo Cimino.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tradizione purista e sperimentazioni. Viaggio multisensoriale nel Jazz Notizie correlate 'Jazz time - Special show', viaggio nel jazz contemporaneo tra groove, lirismo e interplayIl puro jazz caratterizzerà la penultima serata di ‘Tutte le direzioni in Winter&Springtime 2026’. "Tesori impressionisti: Monet e la Normandia": viaggio multisensoriale a Palazzo RealeQuasi cento opere esplorano il movimento impressionista, presentando alcuni capolavori del patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, inedita... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Tradizione purista e sperimentazioni. Viaggio multisensoriale nel Jazz. InOrbita 2025: 4 giorni di musica, tradizione e sperimentazione sonora al Teatro TEX di San Vito dei NormanniDal 6 al 9 novembre il Teatro TEX di San Vito dei Normanni diventa il cuore pulsante della musica di ricerca con I Live di InOrbita 2025, la residenza artistica ideata e curata da World Music Academy ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tradizione e sperimentazione. Al teatro Dante c’è Eventi in jazzVenerdì al cinema teatro Dante, alle 21, si terrà la prima delle due date della rassegna Eventi in jazz. Il palco ospiterà il Luigi Martinale Quartet, con la partecipazione speciale di Stefano Cocco ... ilgiorno.it