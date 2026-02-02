Tesori impressionisti | Monet e la Normandia | viaggio multisensoriale a Palazzo Reale

Palazzo Reale ospita una mostra dedicata ai capolavori impressionisti, tra cui molte opere di Monet. Quasi cento pezzi provenienti dalla Collezione Peindre en Normandie sono in mostra, offrendo un viaggio multisensoriale tra i colori e le luci della Normandia. È la prima volta che queste opere vengono esposte in Sicilia, e attirano molti visitatori curiosi di immergersi nel mondo impressionista.

Quasi cento opere esplorano il movimento impressionista, presentando alcuni capolavori del patrimonio della Collezione Peindre en Normandie, inedita in Sicilia e tra le più rappresentative del periodo. Queste, insieme a opere provenienti dal MuMa di Le Havre e di collezionisti privati, dialogheranno con il luogo simbolo della storia normanna nel Mediterraneo. La mostra "Tesori Impressionisti: Monet e la Normandia" porta i paesaggi normanni oltre i confini della Francia, rivelando al mondo la potenza estetica di una terra che ha ispirato i più grandi artisti del XIX secolo come Monet, Renoir, Corot, Daubigny, Géricault, Courbet, Bonnard, Morisot, Jongkind, Boudin.

