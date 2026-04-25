La Banda – Una storia di swing twist mambo e carrarmati con Federico Perrotta a Civitella Messer Raimondo

Domenica 26 aprile alle 18:30, l’auditorium di Civitella Messer Raimondo ospiterà lo spettacolo “La Banda – Una storia di swing, twist, mambo e carrarmati”, con Federico Perrotta. L’evento è promosso da Uao spettacoli e si inserisce nella stagione teatrale della città. L’opera, scritta da un autore italiano, affronta temi legati alla musica e alla storia, attraverso una narrazione che coinvolge il pubblico presente.

L'auditorium della cultura di Civitella Messer Raimondo si appresta a vivere un appuntamento all'insegna del grande teatro: domenica 26 aprile 2026, alle ore 18:30 Uao spettacoli presenta Federico Perrotta in "La Banda – Una storia di swing, twist, mambo e carrarmati", un’opera scritta da.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Inaugurato il nuovo ufficio postale a Civitella Messer Raimondo con i nuovi servizi Polis [FOTO]È stato inaugurato nella mattinata di venerdì 6 febbraio il nuovo ufficio postale di Civitella Messer Raimondo. Famiglia di orsi a Civitella Messer Raimondo: le raccomandazioni del sindacoMadre e due cuccioli di orso bruno marsicano sono stati segnalati vicino alle abitazioni in alcune frazioni del paese del Sangro-Aventino, dove... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: A Civitella Messer Raimondo arriva La banda; Federico Perrotta porta La Banda a Civitella Messer Raimondo; Civitella Messer Raimondo, spettacolo La Banda all’Auditorium della Cultura; Civitella Messer Raimondo ospita Federico Perrotta in La Banda – Una storia di swing, twist, mambo e carrarmati. A Civitella Messer Raimondo arriva “La banda” Dalla storia vera ai grandi palcoscenici nazionali: Federico Perrotta protagonista a Civitella Messer Raimondo - facebook.com facebook