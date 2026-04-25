Tra droga e inseguimenti | il thriller che scuote lo Stretto

Sabato sera su Rai 4 andrà in onda il film “El Niño”, diretto da Daniel Monzón, alle 21:20. La pellicola racconta le attività di narcotraffico che avvengono nello Stretto di Gibilterra, con scene di inseguimenti e traffico di droga. La storia si concentra sulle vicende di un giovane coinvolto in questo mondo illegale, tra tensioni e pericoli lungo le rotte marittime.

? Cosa sapere Rai 4 trasmette El Niño di Daniel Monzón sabato 25 aprile alle 21:20.. Il film con Jesús Castro affronta il narcotraffico nello Stretto di Gibilterra.. Stasera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:20, Rai 4 trasmette il thriller spagnolo El Niño, un’opera cinematografica del 2014 che esplora le dinamiche criminali nello Stretto di Gibilterra attraverso la lente del narcotraffico. Il film, diretto da Daniel Monzón, racconta la trasformazione di due amici, El Niño e Compi, che decidono di mettersi in gioco nel mondo illegale utilizzando motoscafi ad altissima velocità per il trasporto di stupefacenti. Quello che inizialmente appare come una ricerca di guadagno rapido e adrenalina si evolve in una pericolosa lotta tra i trafficanti e due agenti della polizia, Jesús ed Eva, impegnati in operazioni sotto copertura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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