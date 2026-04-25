El Niño stasera su Rai 4 | thriller tra droga e inseguimenti mozzafiato

Stasera su Rai 4 viene trasmesso il film “El Niño”, un thriller che narra le attività di narcotrafficanti nello Stretto di Gibilterra. La pellicola si concentra su inseguimenti tra veicoli e momenti di alta tensione, offrendo uno sguardo alle operazioni illegali legate al traffico di droga in quella zona. La prima visione televisiva si presenta come un’azione intensa e ricca di suspense.

Prima visione stasera su Rai 4: El Niño racconta il narcotraffico nello Stretto di Gibilterra tra inseguimenti e tensione. Alla regia Daniel Monzón, autore del pluripremiato Cella 211. Stasera, sabato 25 aprile, in prima serata alle 21:20, Rai 4 propone in prima visione il potente crime spagnolo El Niño, un film del 2014. Diretto da Daniel Monzón, già acclamato per il cult Cella 211, il film ci trascina nel cuore pulsante del narcotraffico mediterraneo, dove l'Europa e l'Africa quasi si toccano. Trama: traffici e inseguimenti nello Stretto di Gibilterra Ambientato nell'affascinante e pericoloso scenario dello Stretto di Gibilterra, il film segue le vicende di due giovani amici, El Niño e Compi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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