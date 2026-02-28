Iran chiuso lo Stretto di Hormuz | la mossa che scuote gli equilibri globali

L’Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, secondo fonti citate dalla Reuters e riprese da diversi media iraniani. Questa decisione ha attirato l’attenzione internazionale, considerando l’importanza strategica della zona per le rotte del petrolio e il traffico marittimo globale. La notizia è stata diffusa in un momento di crescente tensione tra Teheran e altri paesi della regione.

L'Iran avrebbe chiuso lo Stretto di Hormuz, secondo quanto riferito da una fonte alla Reuters e rilanciato da diversi media iraniani. Un funzionario della missione navale europea Aspides ha confermato che le navi in transito hanno ricevuto comunicazioni attribuite alle Guardie Rivoluzionarie iraniane: «A nessuna nave è consentito attraversare lo Stretto di Hormuz». Si tratta di una delle rotte marittime più strategiche al mondo. Il braccio di mare che collega il Golfo Persico al Golfo dell'Oman rappresenta il passaggio obbligato per una quota significativa delle esportazioni energetiche di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Iraq e Qatar.