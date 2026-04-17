Toyota Yaris Cross il restyling che evolve il best seller senza tradirne il DNA – FOTO

È stato presentato il restyling della Toyota Yaris Cross, un modello che ha riscosso successo come SUV compatto. La vettura mantiene le linee distintive del modello originale, ma introduce alcune variazioni estetiche e aggiornamenti estetici. Le immagini mostrano dettagli come nuove finiture e lievi modifiche alla calandra e ai fari. Questo aggiornamento riguarda principalmente aspetti estetici, senza modifiche sostanziali alla piattaforma o alla gamma motori.

‹ › 1 6 toyota yaris cross. ‹ › 2 6 toyota yaris cross. ‹ › 3 6 toyota yaris cross. ‹ › 4 6 toyota yaris cross. ‹ › 5 6 toyota yaris cross. ‹ › 6 6 toyota yaris cross. Il restyling della Toyota Yaris Cross si inserisce nel solco delle evoluzioni tipiche del marchio giapponese: interventi mirati, senza stravolgere un modello che negli ultimi anni si è affermato come uno dei riferimenti nel segmento dei suv ibridi di dimensioni compatte. Il nuovo aggiornamento, presentato ufficialmente, punta infatti a rafforzare l’identità del modello attraverso un design più contemporaneo, una gamma semplificata e una maggiore attenzione a qualità e sostenibilità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Toyota Yaris Cross, il restyling che evolve il best seller senza tradirne il DNA – FOTO 2026 Toyota Yaris Cross: Il SUV Compatto che Sta Facendo Tremare Tutti i Rivali Notizie correlate Leggi anche: Toyota GR Yaris: le novità per il Model Year 2026 Yaris Cross vs T-Cross: quale B-SUV scegliere?La Toyota Yaris Cross e la Volkswagen T-Cross sono i due B-SUV più cercati in Italia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Toyota Yaris Cross si aggiorna: ecco come cambia; Toyota Yaris Cross (2026), come cambia con il restyling; Toyota Yaris Cross (2026); Toyota Yaris Cross, il restyling dà una bella rinfrescata al B-SUV. Toyota Yaris Cross 2026, il nuovo frontale è un alveare: ecco come cambia col restylingMascherina a nido d'ape e dotazioni aggiornate. In Italia avrà l'1.5 full hybrid da 131 CV. Ordini a partire da maggio, consegne a settembre ... quattroruote.it Toyota Yaris Cross 2026, ora è come un piccolo RAV4Come cambia la Toyota Yaris Cross nel 2026? Migliora e lo fa con un restyling che interviene sul frontale. Le caratteristiche, i motori e allestimenti ... fleetmagazine.com La Toyota Yaris Cross si aggiorna: ecco come cambia La crossover giapponese si aggiorna nel frontale, cambiando la mascherina e il disegno dei fari. Confermati i motori ibridi e la versione GR Sport, ispirata ai successi nel motorsport. #toyotayariscross facebook