Tottenham De Zerbi rischia tutto | tridente pronto per la salvezza

Il tecnico dello Tottenham ha deciso di schierare un tridente composto da Kolo Muani, Simons e Solanke nella partita contro il Wolverhampton, prevista per il 25 aprile 2026. La scelta arriva in un momento cruciale della stagione, con la squadra che cerca di ottenere punti fondamentali per la salvezza. La formazione ufficiale è stata comunicata poco prima del calcio d’inizio, con il tecnico che ha optato per questa strategia offensiva.

? Cosa sapere Tottenham-Wolverhampton, De Zerbi schiera Kolo Muani, Simons e Solanke il 25 aprile 2026.. Gli Spurs sono diciottesimi in Premier League a due punti dal West Ham.. Il Tottenham di Roberto De Zerbi affronta oggi, sabato 25 aprile 2026, il Wolverhampton in una sfida cruciale per la salvezza che vede gli ospiti impegnati nella lotta contro la retrocessione. Con il club londinese bloccato al diciottesimo posto della Premier League, a soli due punti di distanza dalla posizione occupata dal West Ham, la vittoria è l’unica via per allontanarsi dal pericolo, considerando che la squadra non riesce a conquistare un successo nel campionato attuale da tutto il 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

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