Una delle critiche rivolte al candidato riguarda le affermazioni sulla sua provenienza, con alcuni che contestano la sua reale nascita e crescita nella zona. La sua dichiarazione ufficiale ribadisce di essere nato e cresciuto nel territorio, ma questa versione viene messa in discussione da alcuni oppositori. La discussione si concentra principalmente sulla veridicità delle sue affermazioni riguardo alle sue origini.

Una delle critiche che gli stanno muovendo da che è stata ufficializzata la sua candidatura è quella più inattesa, incomprensibile e inaccettabile per il candidato sindaco di centrodestra, Leonardo Tosoni tanto che, negli incontri pubblici che sta tenendo in giro per la città, sente il dovere di esordire sempre puntualizzando quello che per lui è un dato ovvio ma che si sta rivelando necessario chiarire: "Ho 30 anni, sono avvocato. Sono nato a Fermo e ho vissuto ogni giorno della mia vita a Fermo". Una precisazione doverosa perché "non è vero quello che vanno dicendo che sarei di Porto Sant’Elpidio e mi sarei trasferito a Fermo (in zona San Tommaso) da poco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tosoni: "Basta bugie. Nato e cresciuto qui"

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