Da Haiti allo slalom olimpico | Viano il bambino nato sulla sabbia e cresciuto tra le nevi
Richardson Viano, bambino nato sulla sabbia di Haiti, ha iniziato a sciare tra le nevi a soli tre anni, quando la sua famiglia di guide alpine si è trasferita in Francia. La sua passione per lo sport bianco è cresciuta in montagna, dove ha imparato a scivolare sui pendii con grande naturalezza. Ora, a pochi anni di distanza, Viano si prepara a partecipare alle Olimpiadi come slalomista.
Era venuto preparato. Non perché si aspettava di centrare addirittura la qualificazione alla seconda manche dello slalom con il ventinovesimo tempo (a 8"17 dal leader McGrath, che poi sciuperà l'oro uscendo nella seconda manche), ma perché sapeva che la sua storia avrebbe attratto tante persone. "Ho raccontato la mia storia in un libro, sapete?, si chiama 'Ad Haiti sognavo la neve', magari lo tradurranno anche in inglese e francese", attacca in zona mista con un italiano sorprendente. "Come mai? Sono arrivato in Europa quando avevo tre anni, la mia storia è cominciata lì, da mamma e papà italiani". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Richardson Viano: “Alle Olimpiadi con Haiti, pensavo fosse uno scherzo. A Cortina ho avuto paura”
Richardson Viano, il primo sciatore di Haiti a partecipare alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, racconta di aver pensato fosse uno scherzo quando gli hanno comunicato la sua convocazione, e di aver avuto paura durante la gara a Cortina, dove ha sentito la pressione di rappresentare un’isola senza neve.
