Torre Canne l’enigma dell’accanimento | l’ultimo addio a Eros Rossi

A Torre Canne, nelle ultime settimane, è stata segnalata la morte di Eros Rossi, rinvenuto con più di cento ferite prima del 25 aprile. La Procura sta conducendo un’indagine per chiarire le circostanze, con l’obiettivo di verificare la posizione di Teodoro Cavaliere, al quale si contesta un ruolo diverso rispetto alla tesi della legittima difesa. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

?? Cosa sapere Eros Rossi trovato morto a Torre Canne con oltre cento ferite prima del 25 aprile. La Procura indaga su Teodoro Cavaliere per smentire la tesi della legittima difesa. Il tragico ritrovamento di Eros Rossi nella sua villetta a Torre Canne, avvenuto prima del 25 aprile 2026, ha scosso profondamente la comunità locale per l'estrema ferocia del delitto, che ha il 41enne brindisino soccombere sotto oltre cento colpi inferti sul corpo e sul volto. La vicenda si è aperta con una scena di .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torre Canne, l’enigma dell’accanimento: l’ultimo addio a Eros Rossi Notizie correlate Omicidio a Torre Canne: oltre cento i colpi inferti sul corpo di Eros RossiBRINDISI - Oltre cento i colpi inferti sul corpo, ma soprattutto sul viso, di Eros Rossi. Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'albaDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del...