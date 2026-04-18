Fasano | omicidio a Torre Canne un arresto All' alba

Nelle prime ore del 18 aprile, i carabinieri hanno arrestato un uomo a Torre Canne in relazione a un omicidio avvenuto nella stessa zona. L'intervento si è svolto all'alba, dopo un'indagine condotta nelle ultime settimane. L'arresto segue i rilievi e le attività di verifica condotte sul luogo dell'evento e sui testimoni ascoltati. La vittima è stata trovata senza vita nelle prime ore del mattino.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nelle prime ore della mattinata del 18 aprile 2026, i Carabinieri della Compagnia di Fasano e del Nucleo Investigativo di Brindisi hanno arrestato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di un 41enne avvenuto all’interno di un’abitazione lungo la Strada Provinciale 90. Il delitto si è consumato presso il domicilio della vittima, dove l’uomo si trovava attualmente ristretto al regime della detenzione domiciliare per reati in materia di sostanze stupefacenti. Secondo una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe scoppiata una violenta lite, sfociata in una colluttazione nel corso della quale l’aggressore avrebbe colpito ripetutamente la vittima in diverse parti del corpo con un oggetto contundente, causandone il decesso.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fasano: omicidio a Torre Canne, un arresto All'alba Notizie correlate Blitz dei carabinieri all'alba: arresto per un triplice omicidio aggravatoI carabinieri del comando provinciale di Parma stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip presso il Tribunale di... Torre Annunziata: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per tentato omicidio.Aggredisce vicini con due coltelli dopo aver sfondato la porta di casa: feriti una donna e il figlio, arrestato 40enne Nella giornata di ieri, la... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Crolla l'arco dell'amore nel Salento, da Fasano l'allarme: Situazione critica tra Torre Canne e Savelletri. Fasano (BR), omicidio a Torre Canne: ucciso un 41enne durante una lite in villaUn uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte a Torre Canne, frazione di Fasano nel Brindisino, al termine di una lite avvenuta in una villetta alla periferia della località costiera. trmtv.it Omicidio a Torre Canne, 41enne ucciso durante una liteUn uomo di 41 anni è stato ucciso la notte scorsa a Torre Canne, frazione di Fasano (Brindisi), al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe stato compiuto in una villetta alla perifer ... rainews.it