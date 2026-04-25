Domani il Torino di D'aversa affronta l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il pareggio recente, si discute se il tecnico possa essere ancora in corsa o se il ritorno di Zapata possa influenzare le scelte in panchina. La partita si presenta come un momento decisivo per le strategie del club, che cerca di migliorare la posizione in classifica.

? Cosa sapere Il Torino di D'Aversa affronta l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino domani.. Il ritorno di Zapata serve a stabilizzare la panchina granata dopo il pareggio.. Al Filadelfia la tensione sale per la sfida di domani contro l’Inter, mentre Roberto D’Aversa cerca la conferma definitiva per il proprio futuro in panchina granata dopo il pareggio con Cremona. Il punto della situazione è chiaro: i 40 punti raggiunti finora pesano meno delle ferite ancora aperte. Il recente pareggio contro la squadra di Giampaolo ha riacceso i dibattiti, specialmente per quel gol annullato che il tecnico non ha smesso di contestare, puntando anche le dita contro Paleari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toro-Inter: D’Aversa tra il bivio in panchina e il ritorno di Zapata

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