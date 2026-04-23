Torino Inter prove generali di D’Aversa | contro i nerazzurri un rientro ed il dubbio Zapata in attacco ma perde Anjorin

L’allenatore del Torino ha effettuato le prime prove in vista della partita contro l’Inter, con un possibile rientro di un giocatore in attacco e un dubbio legato alla presenza di Zapata. Durante la sessione di allenamento, si è verificata anche la perdita di Anjorin, che non ha partecipato alle esercitazioni. La squadra si prepara quindi alla sfida di campionato, valutando le condizioni dei propri calciatori.

di Paolo Moramarco Torino Inter, D’Aversa fa i conti tra recuperi ed assenze in vista del match di campionato: contro i nerazzurri questa la situazione dei granata. Prosegue la preparazione del Torino in vista della sfida contro l’ Inter, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata, guidati da Roberto D’Aversa, sono attesi da un impegno molto complesso contro la formazione di Cristian Chivu, sempre più vicina alla conquista dello scudetto che con gli incastri giusti potrebbe arrivare già domenica. Torino, le prove di formazione. Nel corso dell’allenamento al Filadelfia, D’Aversa ha testato diverse soluzioni, a partire dalla difesa.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Torino Inter, prove generali di D’Aversa: contro i nerazzurri un rientro ed il dubbio Zapata in attacco, ma perde Anjorin Notizie correlate Torino, le condizioni di Zapata: difficile il rientro a CremonaIl capitano granata ha saltato le ultime due sfide con Verona e Pisa a causa di un infortunio alla coscia destra. TS – Zapata ko, D’Aversa perde il colombiano per la trasferta a Pisa: infortunio muscolare, le condizioni2026-04-03 19:09:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Per la trasferta di Pisa, il Torino e mister D’Aversa dovranno rinunciare a Duvan... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: TS - Torino-Inter, sarà uno stadio soprattutto nerazzurro; GdS - Pepo Martinez si gioca l'Inter: ecco cosa può succedere; Sucic all'89esimo, San Siro esplode: Como ribaltato ancora una volta, l'Inter vola alla finale di...; Capello: Inter rinata in mezzo. C'è un solo, vero pericolo. Inter-Torino 2-1, cronaca e tabellino: semifinale grazie a Bonny e DioufContinua il percorso dei nerazzurri in Coppa Italia. La squadra di Chivu batte, a Monza, il Torino per 2-1 e si qualifica per la semifinale. Parte bene l’Inter che ci prova ma sblocca il match solo al ... sport.sky.it #TorinoInter, i precedenti: ai granata la vittoria in casa manca da più di 7 anni Il bilancio dei precedenti delle gare di #SerieA, giocate in terra piemontese, è a favore dei nerazzurri #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo x.com Domenica c’è Torino-Inter, lo scudetto si avvicina: ecco dove vederla in tv e streaming - facebook.com facebook