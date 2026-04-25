Torneo delle Regioni 2026 partenza da record nel Lazio | subito spettacolo in tutte le categorie! I risultati della 1^ giornata

Il Torneo delle Regioni 2026 ha preso il via nel Lazio con una prima giornata ricca di goal e partecipazione. In tutte le categorie sono stati registrati risultati significativi, con numerosi eventi sportivi che hanno attirato molte persone. La manifestazione si è svolta senza intoppi, offrendo agli spettatori momenti di spettacolo e coinvolgimento. La giornata ha mostrato un buon avvio per la competizione, con entusiasmo tra atleti e pubblico.

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