Torneo delle Regioni in partenza le rappresentative abruzzesi di calcio a cinque FOTO

Le squadre abruzzesi di calcio a cinque sono partite alla volta del Lazio, dove dal 25 aprile al 1° maggio si svolgerà la 62ª edizione del Torneo delle Regioni. Questa competizione rappresenta una delle principali occasioni per le formazioni giovanili di tutto il paese di confrontarsi sul campo, con le partite che si terranno in diverse località della regione laziale. Sono previste numerose sfide tra le diverse rappresentative regionali.

Sono in partenza per il Lazio le Rappresentative abruzzesi di calcio a cinque che, dal 25 aprile al 1° maggio, saranno impegnate nella 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale dedicata al futsal.Nelle sedi di gara, tra le province di Roma e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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