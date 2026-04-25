Torneo delle comunità senegalesi toscane | Pisa inizia bene ma manca un campo ' in casa'

Il torneo delle comunità senegalesi in Toscana ha preso il via a Pisa, con i partecipanti che hanno mostrato entusiasmo e spirito competitivo. Tuttavia, l’organizzazione ha dovuto fare i conti con la mancanza di un campo disponibile per le partite, una difficoltà che ha influenzato le attività della giornata. La manifestazione si svolge in un contesto di incontri tra diverse realtà locali e migranti, senza un impianto dedicato alla pratica sportiva.

Pisa, 25 aprile 2026 - Un torneo che unisce sport e comunità, ma che oggi si scontra con un problema concreto: la mancanza di un campo dove giocare. È la situazione della squadra della comunità senegalese di Pisa, impegnata nel campionato organizzato da Confederazione delle Associazioni Senegalesi in Toscana (Casto), che coinvolge diverse realtà del territorio per partecipare a un torneo calcistico con una propria squadra, espressione delle comunità senegalesi locali. Sono 12 le squadre: Colle di Val d’Elsa, Pontedera, Fucecchio, Grosseto, Montopoli in Val d’Arno, Piombino, Pisa, Follonica, Prato, Santa Croce sull’Arno, Lucca e Poggibonsi. Pisa è regolarmente in campo, ma fuori dal rettangolo di gioco la situazione si complica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torneo delle comunità senegalesi toscane: Pisa inizia bene ma manca un campo 'in casa' Notizie correlate Casà della Comunità, Pd: "Bene apertura a Castiglion Fiorentino, ma che non depotenzi struttura di Camucia""Contemporaneamente esprime però - si legge in una nota - la preoccupazione che questo possa comportare il depotenziamento della struttura già... LIVE Scandicci-Fenerbahce Istanbul 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match d’andata delle toscaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Una raccolta di contenuti Si parla di: La comunità senegalese di Colle protagonista al Torneo CASTO: 3-0 alla Versilia. Torneo delle comunità senegalesi toscane: Pisa inizia bene ma manca un campo in casaL'appello del presidente della comunità senegalese di Pisa, Ibrahima Dieng: Individuate uno spazio adeguato che possiamo usare come campo. Non solo per le partite ufficiali, ma anche per permettere a ... msn.com Unity EURO Cup: inclusione sociale attraverso il calcioLa Unity EURO Cup è molto più di un semplice torneo di calcio: è una celebrazione della forza trainante del calcio come strumento di unione delle comunità, indipendentemente dalla provenienza di ... it.uefa.com