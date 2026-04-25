Tornano i chiringuito Le deroghe alla musica

Il Comune ha pubblicato le linee guida per i chiringuito sulla spiaggia, stabilendo che la superficie massima consentita sia di venti metri quadrati, senza possibilità di estensione. La regolamentazione riguarda anche le deroghe alla musica, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. Queste disposizioni definiscono le caratteristiche e le limitazioni per le strutture temporanee lungo la costa.

Venti metri quadrati, non un centimetro di più. Il Comune ha pubblicato le linee guida per la realizzazione di chiringuito sulla spiaggia. L’amministrazione va così a definire regole e dimensioni dopo un’estate, la scorsa, che aveva visto nel pieno di luglio porre i sigilli sull’arenile in strutture nate a fianco dei chiringuito dove trovavano posto le consolle e i dj. Tornando ai piccoli chioschi in riva al mare, il numero delle richieste, spiegano dagli uffici, è in linea con lo scorso anno. Ogni struttura non potrà superare i 180 giorni di attività. Fissata la grandezza, il chiringuito dovrò avere un banco da lavoro e una copertura leggera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tornano i chiringuito. Le deroghe alla musica Notizie correlate Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n. Una serata di musica elettronica nel cuore di Milano: tornano le feste di Le CannibaleIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sabato 7 marzo Le Cannibale riporta l’elettronica internazionale a Base... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Tornano i chiringuito. Le deroghe alla musica; Sulle spiagge torna il tormentone dei chiringuitos: fino a 67 serate, confermate regole su musica e orari; Savoia, torna il bar allo stadio Giraud: via libera per le partite decisive; Iron Maiden : il gruppo britannico riapre il suo bar temporaneo quest'estate a Parigi. Tornano i chiringuito. Le deroghe alla musicaLe linee guida. Intrattenimento fino alle 23.30, ma per il Ferragosto,. Notte Rosa e altre due serate a scelta: si potrà arrivare fino all’una di notte. ilrestodelcarlino.it Allerta Meteo Marocco, tornano piogge e temporali: +94% d'acqua nelle dighe rispetto al 2025 - facebook.com facebook 193 soldati ucraini tornano a casa x.com